Beyhan Bağış ve Saffet Emre Tonguç'tan Sosyal Sorumluluk Adına Örnek İşbirliği

Kaynak: İHA

Anatoli markasının kurucusu Beyhan Bağış ve Saffet Emre Tonguç, sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdikleri işbirliklerini bir davet ile duyurdu. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleşen davete cemiyet ve iş dünyasından birçok isim katıldı.Saffet Emre Tonguç yeni çıkardığı 'Ayrıcalıklı Rotalar/ Türkiye' kitabını Beşiktaş'ta bulunan bir otelde tanıtırken bir yandan da Beyhan Bağış'ın kurucusu olduğu Anatoli ile tasarladığı ve İstanbul'u anlatan kahve fincanlarını tanıttı. Saffet Emre Tonguç 'un Anatoli ile kahve fincanlarını tasarlarken İstanbul'un ruhunu yansıtmayı amaçladığı belirtildi.Projeye ilişkin bilgiler veren Saffet Emre Tonguç," İstanbul bana göre dünyanın en güzel şehri. 134 tane ülke gördüm. Bu şehre hizmet etmek ibadet etmek gibidir. 16 kitabımın 10 tanesini İstanbul'la ilgili yazdım. İstanbul'da muhteşem ikonik yapılar var. Böyle bir projede bu yapıları kullanmaya karar verdik. Bu fincanları tasarlarken bir kutu olarak sunmaya karar verdik. Kutunun içerisinde benim 16'ıncı kitabım 'Ayrıcalıklı Rotalar' da olacak. Alanlarda kitapları imzalı olarak alacak. Bunların iyi bir yeni yıl hediyesi olacağını düşündük. Bu kitap ve fincanların satışından gelen parayı da biz derneklere bağışlayacağız. 5 farklı derneğe bu geliri paylaştıracağız. İstanbul sayesinde ciddi bir sosyal sorumluluk projesini de yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin markalaşma serüveninde İstanbul'un önemine dikkat çeken Beyhan Bağış,"Ülkelerin marka şehirleri, kişileri var. Saffet Emre Tonguç'ta bunlardan biri. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir tarihçi ve seyahat yazarı. Bizde Türkiye'nin markalaşma serüveninde İstanbul'un önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu şehrin ikonik yapılarından olan, şehri gözetleyen Galata Kulesi ve biride boğazı süsleyen Kız Kulesi'nden ilham alıp bizi kırmayarak beraber tasarladık. Çok güzel bir koleksiyona imza attık. Güzel bir başlangıç yaptık hep beraber" şeklinde konuştu.'Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye' kitabı ile Anatoli ile tasarlanan fincanların satışından gelecek olan gelirin vakıf ve derneklere bağışlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL