Beyhan Korkut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA DALAMAN belediye başkan adayı olan Beyhan Korkut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA DALAMAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Beyhan Korkut isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA DALAMAN adayı Beyhan Korkut kimdir? DP MUĞLA DALAMAN adayı Beyhan Korkut yüzde kaç oy aldı?

Beyhan Korkut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA DALAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Beyhan Korkut DALAMAN ilçesinde % 14,74 oranında oy almıştır. DALAMAN ilçesinde % 14,74 oranında oy olan Beyhan Korkut adlı DP adayı toplamda 3.757 adet oy sayısına ulaştı.

Beyhan Korkut Kimdir?

2004-2009 yılları arasında Dalaman Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Ancak 2009 seçimlerinin ardından yapılan Dalga operasyonu ile gözaltına alınan ve hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Dr. Beyhan Korkut, Ak Parti tarafından 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tekrar Dalaman Belediye Başkan adayı gösterilmişti.



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