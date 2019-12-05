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Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'de ani baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edilen ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi organlarını bağışladı. Bağışlanan organlar nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

05.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:16

Haberler.com/Sercan YILDIRIM

'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Recep Sevim (17) isimli genç, ani baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Önce ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılan ardından 'da bir araştırma hastanesine sevk edilen talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olay Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Aniden bir baş ağrısı problemi ile hastaneye başvuran Recep Sevim, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edildi. Gencin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen talihsiz genç, 2 gün yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Baş ağrısı şikayetiyle Ankara'da bulunan bir araştırma hastanesine sevk edilen gencin hayatını kaybetmesinin ardından acılı ailesi organlarını bağışlamak istedi.

ORGANLARI 6 KİŞİYE HAYAT OLDU

Organları bağışlanan gencin nakil bekleyen 6 hastaya umut olduğu, organlarının bu hastalara nakledileceği öğrenildi.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara, Düzce, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
ADINIZI YAZIN:Allah rahmet etsin, ,
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NUR:Böyle genç ve güzel çocuklarımız ölünce çok üzülüyorum. Keşke hep katiller, sapıklar ölseler!
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UCUBE:Bu kardeşimizin beyin kanaması geçirdiğini Düzce anlayamamış mı? Ankara''ya sevk etmiş kardeşimizi. . . Ey Allah''ım ailesine sabırlar ver, Allah rahmet eylesin. Güzel kardeşim 6 kişiye hayat oldun güzellikler içinde uyu.
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HADİSLERE İNANMAK İMANDANDIR.....:ALLAHÜ TEALANIN RAHMETİ BOLDUR, BU KARDEŞİMİZEDE İNŞALLAH RAHMETİ OLUR ALLAHIN. RESULÜMÜZ S.A.V. İN HANIMI, HZ.AYŞE VALİDEMİZ RESÜLE ŞEHİTLERLE BERABER HAŞROLACAKLAR VARMI DİYE SUAL ETMİŞ. RESÜLÜMÜZDE ÖLÜMÜ 20 KERE DÜŞÜNEN MÜMİNLER YANITINI VERMİŞTİR. ÖLÜM BİR YENİ HAYAT DEMEKTİR......
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ADINIZI YAZIN:allah rahmet eylesin
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ALLAH,,:ALLAH, ,
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH rahmet eylesin. çocuğumuza. ailesine sevenlerine sağlık sabır versin. . daha hayatının baharında. . yazık. . .
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ANTALYALI:ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin :(
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HADİSLERE İNANMAK İMANDANDIR....:ALLAHÜ TEALADAN GENÇ KARDESİME RAHMET DİLİYORUM. ALLAH RAZI OLSUN HEM RAHMETLİDEN HEM DE AİLEDEN ORGAN BAĞIŞI İÇİN.GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÖLÜM ALLAHIN TAKDİRİ VE YAŞI YOK. HADİS-İ ŞERİF......-ÖLÜMÜ ANMAK SADAKA VERMEK GİBİ SEVAPTIR.....-HADİS-İ ŞERİF....
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3. Sayfa

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