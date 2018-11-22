Beyin Kanaması Geçiren Doktor Hayatını Kaybetti

22 Kasım 2018 Perşembe 18:42



22 Kasım 2018 Perşembe 18:42

Adana'nın Kozan ilçesinde görevli bir doktor beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Adana'da ikamet eden ve 3 gün önce evinde dinlenirken rahatsızlanan ve beyin kanaması geçiren bir nolu sağlık ocağında görevli Doktor Mehmet Alasulu (46) Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Alasulu yaşam mücadelesini kaybetti. Aslen, Tarsuslu olan Doktor Alasulu, Doktor Derya Alasulu ile evli 2 çocuk babasıydı. - ADANA