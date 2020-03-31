Beyin kanaması geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
31.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:56
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, pazar günü evinde fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Çetin'in cenazesinin, bugün defnedileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, pazar günü evinde fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Çetin'in cenazesinin, bugün defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA