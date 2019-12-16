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Beyin kanamasından ölen başkan yardımcısı için tören

Zonguldak'ın Kozlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bilgin, beyin kanaması teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:59Beyin kanamasından ölen başkan yardımcısı için tören
'ın Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bilgin, beyin kanaması teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bilgin için görev yaptığı Kozlu Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Kozlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren 50 yaşındaki Şaban Bilgin, bir süre önce rahatsızlandı. Beyin kanaması teşhisi konulan Bilgin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bilgin, bağlandığı yaşam destek ünitesinde tedavisini sürdürüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak belediye gasilhanesine getirildi.

Şaban Bilgin'in cenazesi ardından görev yaptığı Kozlu Belediyesi önüne getirildi. Buradaki törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Belediye Başkanı Ali Bektaş, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, belediye personeli ve Şaban Bilgin'in ailesi katıldı. Kozlu İlçe Müftüsü Şevket Bulut'un dualarının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Bektaş, "O bana Mehmet babanın emanetiydi. İnşallah yaptıkları iyilikleri karşılığını görecektir. Bir cenaze beni hiçbir zaman bu kadar sorgulamadı. Gece gündüz koştu, koşuşturdu. Yine en çok eleştirildi. Bu Kozlu'da emeği çok" dedi. Bektaş, konuşması sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Şaban Bilgin'in cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Kaynak: İHA

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