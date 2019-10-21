Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu

Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulan ve büyük bir operasyon geçiren Nur Yerlitaş, modacı Gülnur Güneş'in düğünündeki görüntüsüyle sevenlerini korkuttu.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Beynindeki tümörle yaşayan fark edildikten sonra ameliyat masasına yatan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın kanser tedavisi nedeniyle verdiği onlarca kilo ve solmuş ten rengiyle sevenlerini endişelendirdi.

TARKAN'LA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI TT OLDU

Meslektaşı ve yakın arkadaşı Gülnur Güneş'in düğününde çekilen Tarkan ile bir kare fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Yerlitaş, bir anda çok konuşulanlar listesine girerek TT oldu.

"MASKE TAKMIŞLAR ZANNETTİM"

Nur Yerlitaş'ın son halini gören sosyal medya kullacıları ünlü modacıya şu yorumları yaptı; "Tövbe estağfurullah kim çekti bu fotoyu Nur hanım korkutucu, kadın rahatsız nasıl çıksın, neden öyle resim ışıktan mı maske takmışlar sandım"

GEÇTİĞİMİZ YIL BEYİN KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, hastalığı hakkında sevenlerini ara ara bilgilendiriyor"