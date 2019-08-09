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Beyin ölümü gerçekleşen genç, karaciğer hastasına mut oldu

Osmaniye'de, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri, Malatya'da organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

09.08.2019 11:02 Beyin ölümü gerçekleşen genç, karaciğer hastasına mut oldu
Osmaniye'de, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri, Malatya'da organ bekleyen bir hastaya nakledildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da trafik kazası geçiren Yusuf Güzel (20), Osmaniye Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.
Tedavi sürecinde, dün beyin ölümü gerçekleşen Güzel'in ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.
Araştırma sonucu Güzel'in karaciğerinin, Malatya'da nakil bekleyen bir hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Malatya İnönü Üniversitesi'nden gelen bir ekip Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Güzel'in karaciğerini 3 saatlik operasyonla aldı.
Ekiplerin ambulans helikopterle Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüğü organ, buradaki hastaya nakil edildi.

Osmaniye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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