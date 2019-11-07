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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mazhar Yaman'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:52 Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu
Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mazhar Yaman'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 28 Ekim'de motosikletle trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Mazhar Yaman'ın (29), kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.
Aydın Devlet Hastanesi Orhan Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Yaman'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Ailenin onayının alınmasının ardından Yaman'ın kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbreklerden biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri börek ise Ege Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri İzmir Kent Hastanesine gönderildi.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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