19.06.2019 17:05
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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden kadının organları, 5 kişiye umut oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden kadının organları, 5 kişiye umut oldu.
Kuşadası ilçesinde 16 Haziran'da fenalaştıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Sibel Üstün (35), daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine nakledildi.
Dün beyin ölümü gerçekleşen Üstün'ün organları ailesinin onayıyla bağışlandı.
Operasyonla organları alınan Üstün'ün karaciğeri, akciğeri, kalbi ve böbrekleri, İzmir'de çeşitli hastanelerde tedavi gören hastalar için gönderildi.
Üstün'ün, Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde kılınan cenaze namazına, kuzeni teknik direktör Ertuğrul Sağlam da katıldı.
Üstün'ün cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel

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