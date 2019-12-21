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Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu

İzmir'de beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 7 hastaya nakledilmek üzere alındı.

21.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:24 Beyin ölümü gerçekleşen kişi organlarıyla 7 hastaya umut oldu
'de beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, 7 hastaya nakledilmek üzere alındı.
Buca ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Barış Nagunlu, 15 'ta beyin kanaması geçirerek yakınları tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde 4 gün tedavi gören Nagunlu'nun müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi Nagunlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı.
Nagunlu'nun kalbi, karaciğeri, akciğeri, 2 böbreği ve korneaları nakledilmek üzere çeşitli kentlerdeki hastanelere gönderildi.

Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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