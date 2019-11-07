Beyin ölümü gerçekleşti, organları 4 hastaya umut oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mazhar Yaman'ın (29) ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya nakledilecek.

? Mesudiye Mahallesi 1602 Sokak'ta, 28 Ekim gecesi müzik organizasyon işi yapan Mazhar Yaman'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kasksız sürücü Yaman, başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yaman'ın bu sabah beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Devlet Hastanesi Organ Nakli Organ Nakli Koordinatörlüğü yetkilileri, organlarının bağışlanması için Yaman'ın ailesi ile görüştü. Ailenin onay vermesinin ardından Yaman'ın ameliyatla alınan organlarından kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, karaciğeri İzmir'deki özel hastane, böbreklerden biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi.