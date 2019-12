Beyin pili ile parkinsonda koku duyusunun geri getirildiği saptandı

Medipol Üniversitesi'nin bünyesinde yürüttüğü akademik çalışmada, parkinson hastalarında beyin pili ile erken dönemde koku alma duyusunun geri getirildiği saptandı.Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, söz konusu akademik çalışma Journal of Clinical Neuroscience Dergisi'nin Ekim 2019 sayısında yayınlandı.Nöroloji, Beyin Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz bölümleri ile ortak yürütülen çalışma, 30 yılı aşkın sürede, 750'den fazlası beyin pili takılması ameliyatı olmak üzere, bin 200'den fazla hareket bozukluğu cerrahisi deneyimine sahip Medipol Mega Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından opere edilerek beyin pili takılan 45 hastanın katılımıyla gerçekleştirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Zırh, yapılan çalışmanın, beyin pili tedavisinin kısa dönemde koku duyusu üzerinde etkilerinin araştırıldığı en fazla vaka sayısı ile yapılmış olması ve yitirilmiş bazı fizyolojik fonksiyonların geri kazanılabilmesini ortaya koyması yönünden büyük önem arz ettiğini belirterek, Derin Beyin Stimülasyonunun parkinson hastalarında hastalığın titreme, katılık, tutukluk, yavaşlama, yürüme güçlüğü gibi motor bulguları üzerine olumlu etkiler bıraktığını ve 'hastalığın saatini geri alan' bir tedavi yöntemi olarak adlandırılabileceğini ifade etti.Zırh, söz konusu çalışma ile beyin pili tedavisinin parkinson hastalarında, hastalığın motor bulgularını düzeltmenin yanı sıra, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde koku işlevini geliştirdiğini ve koku alma duyusu kaybını geri kazandırdığının ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Medipol Üniversitesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Helvacı Yılmaz ise "Koku duyusu kaybı parkinson hastalarında, hastalığın erken evrelerinde gözlemlenen ve hatta hastalık başlamadan yıllar önce ortaya çıkan bir bulgudur. Çalışmamızda parkinson hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu (DBS-Beyin Pili Yerleştirilmesi) yapılmış 45 hastada 3 ay içinde koku fonksiyonlarında, motor bulgulardan bağımsız olarak düzelme olduğunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.Yılmaz, bu çalışma ışığında DBS operasyonlarının sadece anatomik ve fizyolojik yapılarda düzelme sağlamadığını aynı zamanda hücre düzeyinde de bir yenilenmeye neden olduğunu düşündürdüğünü dile getirdi.Medipol Eğitim Sağlık Grubu ve ParkinsonAçıklamada yer alan bilgilere göre, Beyin Pili Hastaları Derneği ve Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu'nun iş birliği ile 2018 yılı Dünya Parkinson Günü'nde, tamama yakını Op. Dr. Ali Zırh'ın dünya çapında opere ettiği 329 beyin pili takılmış hastanın bir araya gelmeleri sağlanmış, Türkiye 'de sağlıkta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru kırılmıştı.Dünya çapındaki bu büyük hasta buluşmasının başarısı ışığında Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu bünyesinde yine aynı yıl hizmete giren Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), hareket bozukluklarının cerrahi ve beyin pili tedavisi uygulamaları ile bu hastaların her türlü teşhis ve tedavisinin planlanmasında hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ilk akla gelen kuruluşlardan oldu.Türkiye ve komşu coğrafyada son 3 yıldır arka arkaya en fazla beyin pili takılması ameliyatı gerçekleştirmesi sebebiyle özellikle dikkati çeken ve 2019 yılında "Uluslararası Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi" (Center of Excellence) olarak ilan edilen PARMER, Avrupa, tüm Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler'in dahil olduğu coğrafi alandan gelen Nöroloji ve Beyin Cerrahisi uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olarak kabul ediliyor.