"Beyin pili" uygulaması hastaları yaşama bağlıyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 yıl önce açılan Nöromodülasyon Merkezi (Beyin Pili Merkezi), hastalara umut oluyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nöromodülasyon Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ersoy Kocabıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyin pili" olarak bilinen yöntemin beynin belirli bölgelerine elektriksel uyarılar gönderilmesiyle bazı nörolojik hastalıkların tedavi edilmesi olarak bilindiğini söyledi.

Türkiye'de 10 yıldır yapılan beyin pilinin genel anlamda parkinson ile distoni denilen kontrol edilemeyen istemsiz hareketleri bulunanlar ile alzaymır ve çeşitli psikiyatri rahatsızlıkları olanlara başarıyla uygulandığını anlatan Kocabıcak, "Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunan beyin pili uygulaması, hastalara büyük umut oldu. Birçok hasta beyin pili sayesinde hayata tutunuyor. Hastalar, ameliyattan sonra günlük yaşamlarına dönebiliyor." dedi.

Beyin pili, her hastaya uygulanmıyor

Parkinson ve alzaymır gibi ileri yaşta daha sık görülen bazı nörolojik hastalıkların son yıllarda görülme sıklığında artış gözlemlendiğine işaret eden Kocabıcak, beyin pilini bi rahatsızlıkları bulunan herkese uygulamadıklarını, hastaları çok iyi değerlendirdikten sonra uygulamaya karar verdiklerini belirtti.

Tedavi için uzun bir hazırlanma dönemi olduğuna dikkati çeken Kocabıcak, "Hastaların çok iyi seçilmesi lazım. Hastalar seçildikten sonra nöroloji ve psikiyatri ekibiyle bu hastaları değerlendiriyoruz. İyi bir elemeden geçtikten sonra uygun hastaları ameliyat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Kocabıcak, bahsedilen rahatsızlıklarda beyinde rahatsızlığa neden olan alanların saptanmasının ardından tedaviye başlandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Beynin içine milimetrik kalınlıklarda elektrotlar yerleştiriyoruz. Daha sonra ince kablolarla vücudun göğüs hizasına elektrotların bağlı olduğu pili, yani güç kaynağını koyuyoruz. Pil, enerji ömrü bittiğinde basit bir işlemle değiştirilebiliyor. Bu pil, ömür boyu hastalarımıza takılabiliyor. Pilin uzaktan kumanda gibi kumandaları var. Örneğin hastaların titremeleri çoğalıyorsa hemen bu cihazımızı kullanarak pil üzerinde uzaktan kumandayla ayarlar yapıyoruz ve hastamızın hareketlerini kontrol altına alıp düzeltebiliyoruz. Çoğu hastamız uyanık olarak ameliyat edilir. Hasta kendindeyken beyin pilini yerleştiriyoruz. Çünkü kontrol etmemiz gerekir. Konuşarak yapıyoruz, olumsuz bir durum olursa hemen müdahale ediyoruz. Hem muayene hem test ediyoruz. Hastanın yaşam konforunu doğrudan etkiliyor."

OMÜ Beyin Pili Merkezinde aynı zamanda hastalara okul olarak hizmet verildiğini anlatan Kocabıcak, "Hastalara yattıkları süre içinde hastalıklarıyla ilgili eğitim de veriyoruz. Diyetisyenler, fizyoterapistler, psikologlar ve konuşma terapistleri tarafından hastalarımız değerlendiriliyor ve hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA