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Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, "Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisini sağlayabiliyoruz.

06.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:30Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Erol Akgül, "Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisini sağlayabiliyoruz." dedi.
Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisinde girişimsel nöroradyolojinin önemine işaret etti.
Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisinin sağlandığını aktaran Akgül, "Altı yıllık tıp fakültesi ve dört yıllık asistanlık eğitimini tamamlayarak uzman olan radyoloji hekimlerinin girişimsel nöroradyolog olabilmeleri için ek olarak 2-3 yıllık eğitim programını tamamlamaları gerekir. Uzun ve uğraşlı bir eğitim gerekliliği nedeniyle girişimsel nöroradyoloji ile ilgilenen hekim sayısı dünyada ve ülkemizde oldukça kısıtlı." bilgisini verdi.
Girişimsel nöroradyolojide temel görüntüleme yöntemi ve tedavide kullanılan yöntemin anjiyografi olduğuna işaret eden Akgül, şu değerlendirmelerde bulundu:
"1990'lı yıllardan sonra, teknolojik gelişime paralel olarak bu alanda hızlı değişimler yaşandı. Bunun sonucunda uygulama alanı genişlemiş ve bu
yolla tedavi edilebilen hastalıklar çeşitlilik kazandı. Girişimsel nöroradyolojiyle beyin
anevrizması (baloncuk), beyin arteriovenöz malformasyonu (AVM; beyin damar yumağı), dural arteriovenöz fistül/malformasyon (dural AVF)/karotikokavernöz fistül, atardamar
darlıkları (beyin içinde ve boyunda), akut inme (stroke; ani gelişen felç) ve tümör embolizasyonu (damar tıkama) tedavi edilebiliyor."

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Kaynak: AA

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