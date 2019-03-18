Beykent Üniversitesi, Haberler.com Ceo'su Sümeyra Teymur'u Ağırladı

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, 14 Mart Perşembe günü Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle 'Dijital Dönüşüm Çağında Medyada İçerik Üretimi'' üzerine tecrübelerini paylaştı. Beykent Üniversitesi tarafından organize edilen organizasyon öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu moderatörlüğünde, Türk medyasının son 20 yılda geçirdiği dijital dönüşümün en önemli aktörlerinden Yeni Medya Online Yayıncılık'ı temsilen öğrencilere yaşanmış örneklerle bilgiler verdi. Nasıl iyi editör olunur? İşe alımda nelere dikkat ediliyor? Staja hangi yaşta başlanmalı gibi öğrencilerden gelen sorular da yanıtlanarak kariyer adımları için rehber olacak açıklamalar paylaşıldı.
14 Mart, Beykent Üniversitesi, CEO, Eğitim