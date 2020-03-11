Menü
Haberler ›› Güncel ››Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber öğretmenlere seminer - Güncel

Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber öğretmenlere seminer

BEYKENT Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Bursa'da görev yapan bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi.

11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:42
Beykent Üniversitesi'nden Bursa'da rehber öğretmenlere seminer

BEYKENT Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Bursa'da görev yapan bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi. 15 akademik uzmanın, 4 konferans salonu ve 12 atölyede gerçekleştirdiği seminere, rehber öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu.

Beykent Üniversitesi organizasyonunda 2'nci PDR Günleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, "Türkiye'nin her yerinden milli eğitim müdürlüklerimiz ve öğretmenlerimiz artık kurumsallaşmış ve ekol haline gelmiş PDR Günleri'nin düzenlenmesi konusunda bize talepte bulunuyorlar. Bugün Bursa'da bu etkinliğin ikincisi düzenleniyor. Bin kişinin üzerinde katılım bekliyoruz. Böylece Bursa ilinde ulaşılmadık bu tür özellikli eğitimlerden, kongrelerden, seminerlerden geçmeyen, herhangi bir psikolojik danışmanlık rehber hocamız kalmamış olacak. Beykent olarak bu sene, toplamda on iki etkinlik düzenlemeyi planladık. Bu çerçevede Türkiye'nin hemen her yerinde binlerce öğretmenimize, ulaşma imkanını bulduk. Bundan sonrada bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan seminerlere bini aşkın rehber öğretmen katıldı. Gün boyunca 4 konferans salonu ve 12 atölyede, alanında uzman 15 akademisyen, Bursa'da yaşayan rehber öğretmenlere seminer verdi.

Seminerde Dr. Sultanberk Halmatov 'Sanat Terapisi Tekniği: Benim Amblemim, Uzman Psikolojik Danışman Hayal Demirci 'Okul Psikolojik Danışmanları İçin Yaratıcı Müdahaleler', Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, 'Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas' konularında katılımcıları bilgilendirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Beykent Üniversitesi, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı