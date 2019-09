Beykent Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dedi

Beykent Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dediProf. Dr. Murat Ferman: "Beykent, geçmişten gelen birikimiyle geleceğe yürüyüşünü sürdürecek""Beykent acele etmeden çabuk bir şekilde yoluna devam edecektir"İSTANBUL - Beykent Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılına düzenlemiş olduğu tören ile merhaba dedi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, "Beykent, geçmişten gelen birikimiyle geleceğe yürüyüşünü sürdürecektir" dedi.Beykent Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılına düzenlenen törenle birlikte başladı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Adem Çelik, Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, akademik ve idari kadro ile çok sayıda öğrencinin katıldığı tören Üniversitenin Büyükçekmece Yerleşkesi'nde düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende ilk olarak fakülte ve yüksekokullara birincilikle yerleşen öğrencilere hediyeleri takdim edildi."Biz artık yükseköğrenimde önemli bir oyuncu rolündeyiz"Açılış konuşmasına "Artık Beykent sadece Türkiye'nin değil bölgesinin ve dünyanın köklü bir yükseköğrenim kurulu olma kimliğine çoktan erişmiştir" diyerek başlayan Prof. Dr. Murat Ferman ayrıca şu sözlere yer verdi;"Üniversitemiz sadece kronolojik olarak değil yaptıkları, kapsamlığı, bundan sonra yapacakları, ülküleri ve ufkuyla gerçekten sadece Türkiye'nin yükseköğretim kurulu olarak değil dünya çerçevesinde de önemli bir kurumu olmaya aday statütüsünü çoktan geride bıraktı. Biz artık önemli bir oyuncu olduk. Bu yolda uluslararası başarımızı arttırmak amaçlı önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dokuz ay içerisinde uluslararası bilimsel etkinliklerimizi 8 kat artırarak 7'den 55'e ulaştırdık. Önümüzdeki sene bu artışı iki misli yapacağız. Yani 100'ün üzerinde bilimsel toplantıya ve çalışmaya imza atacağız. Uluslararası düzeyde her türlü ciddi platformda Beykent olarak bulunacağız. Sadece orada olmakla kalmayacak varlığını da gösterecek.""Türk yükseköğretiminin büyük abisi ve ablası olmaya devam edeceğiz"Prof. Dr. Ferman yeni gelişen dünyada başarılı olmak için yapılması gereken noktalara da değinerek, "Beykent geçmişten gelen birikimiyle geleceğe doğru yürüyüşünü sürdürecek. Eskiye göre daha hızlı koşmak zorundayız. Daha karmaşık ve çetrefilli bir dünyada yaşıyoruz. Hem ülkemizde hem tüm dünyada konjonktür çok farklı boyutlarda gelişiyor. Anormal artık yeni normal gibi kavramlarla normal hale getirilmeye norm haline getirilmeye çalışılıyor. Onun için eskiye nazaran daha çok ve çapraz okumak, sadece bakmak değil görmek durumundayız. Bizim prensiplerimiz, kabullerimiz, nezahetimiz,"Burada geçirdiğiniz zamanları etkin, etkili ve verimli geçirmelisiniz"Yeni başlayan üniversite öğrencilerine de tavsiyelerde bulunan Ferman, "Her şeyden önce eğitim ve öğretime, öğretmeye çok büyük önem vermek gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Bir öğretim görevinin en önemli görevinin iyi eğitimci olmaktır. Bugün ilk günden başlayarak doğru bir temiz bir adımla başlayalım. Sevgili öğrenciler, binlerce saat konferanslar, seminerler, dersler verilecek ve dönem sonunda umarım çok daha donanmalı, çok daha katma değer üretme kabiliyeti yüksek bireyler olarak yolumuza devam edeceğiz. Yükseköğrenim kolay bir zanaat değildir. Kendiliğinde oluşan, sınıfta bulunayım, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir zihniyeti ile elde edilebilecek bir unsur değildir. Onlarca saatinizi burada geçireceksiniz. Bu saatleri çok verimli bir şekilde kullanmanın hal ve çaresine bakmak durumundasınız. İşi etkin, etkili ve verimli şekilde yapmanızı her zaman hatırlamak en önemli unsurların başında geliyor" dedi.Son olarak da yeni akademik yılın herkese hayırlı olmasını dileyen ferman, "Akademik kadro olarak ve idari olarak Beykent bir bütündür. Onun için idare, akademik kadro ve öğrenciler el ele daha güçlü daha rekabetçi, daha büyük ama çevik, iri ama hantal olmayan, örnek almayan, örnek alınan Beykent'e doğru koşmaya devam edeceğiz. Beykent 'Acele etmeden çabuk' sözüyle yoluna devam edecektir. Bu duygu ve düşünceyle yeni akademik yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.Yüzde 94 kontenjan doluluğuBeykent Üniversitesi bu yılki kontenjan doluluk oranlarını da açıkladı. Genel olarak kontenjanın yüzde 94'ünü dolduran üniversitenin fakültelere göre doluluk oranı şu şekilde;Tıp fakültesi ve düş hekimliği fakültesi yüzde 100, Fen ve Edebiyat Fakültesi yüzde 95, Güzel Sanatlar Fakültesi yüzde 97, Hukuk Fakültesi yüzde 99, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yüzde 88, İletişim Fakültesi yüzde 97, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yüzde 90, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu yüzde 96.Tören İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Vahit Turhan'ın verdiği " Küreselleşen Dünyada Siyaset Arayışı" başlıklı ilk ders ile son buldu.