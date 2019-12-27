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Beykent Üniversitesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu öğrencilerine verildi.

27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:13 Beykent Üniversitesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu öğrencilerine verildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci, Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Gider ve konsey üyesi üyeleri, toplanan yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.
Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyinin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde topladıkları yardımları getirdiklerini söyledi.

Yardımların içinde bilgisayardan kırtasiye malzemelerine, çocukların kışın ihtiyaç duyacağı kıyafetlere kadar çeşitli kalemler olduğunu anlatan Pişkin, "Bu okul, özellikle köylerden öğrencilerimizin geldiği okul. Ekonomik yönden dar gelirli ailelerin ve ekonomik yönden zayıf çevrenin çocukları. Bu, ülkemizin geleceği anlamında gerçekten umutlandıran güzel davranışlar." dedi.
Gider de okulu bilinçli olarak seçtiklerini aktararak, "Yani 'orada bir köy var uzakta, o köy benim köyümdür' sözünden hareketle köylerden şehir merkezimize eğitim görmeye gelen arkadaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bizim yardımlarımız bu şekilde devam edecek." diye konuştu.
Konsey üyeleriyle gelen palyaço da yaptığı gösterilerle öğrencileri eğlendirdi.

Beykent Üniversitesi, Tosya, Güncel

Kaynak: AA

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