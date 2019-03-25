Beykoz Adayı Murat Aydın'dan Esnafa Sanayi Sitesi Müjdesi

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Beykoz'un Çubuklu semtine bağlı Dedeoğlu mevki'inde esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Esnafların sorunlarını dinleyen Aydın, ilçenin uygun bir alanına tamirhane yapacaklarını ve küçük ölçekteki esnafın burada sanayi sitesi altında birleştirileceği müjdesini verdi.31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına Çubuklu'da devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Dedeoğlu mevki'inde esnafı tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla bol bol sohbet ederek onları dinleyen Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın'ın, samimi tavırları vatandaşların da gönlünü kazandı.Aydın'dan ilçeye sanayi sitesi müjdesiZiyaretler esnasında küçük ölçekli oto tamirci esnafının bol olduğu iş yerlerine giden Başkan adayı Aydın, onlara yaşadıkları sorunları sordu. Genel olarak tüm esnafın bir sanayi sitesi isteklerinin olduğunu öğrenen Aydın, onlara böyle bir sitenin nereye yapılabileceğini sordu. Esnafların merkeze yakın veya geçiş güzergahlarında bir sanayi sitesi istediklerini öğrenmesi üzerine Başkan adayı Aydın, seçimleri kazanması durumunda ilçeye bir sanayi sitesi kazandıracakları sözünü verdi. Kahvehanesinden marketine, tamirhanesinden restoranına, gezmedik yer bırakmayan Aydın'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler. - İSTANBUL