Haberler » 3. Sayfa » Haber

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

02.10.2019 16:57Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın
Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. 3 farklı noktada çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:27 Irak'aki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
20:24 Ayvalık'ta 132 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
20:15 Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından oldu
20:07 Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu
20:02 İki öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı
20:00 İzmir'de 267 düzensiz göçmen yakalandı
19:59 Türkeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı