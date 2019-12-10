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Beykoz Belediye Başkanı Aydın, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:18Beykoz Belediye Başkanı Aydın,
Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Aydın, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk askerinin, terörle mücadelede tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini dile getirdi.
"Yaşam" kategorisinde, Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafını beğenen Aydın, şunları söyledi:
"Kurgu olmayan doğal fotoğrafları beğeniyorum. Doğallık fotoğrafta çok önemli. Mesela drone ile çekilen fotoğraflar genelde kurgu oluyor. Fotoğrafçının kadraj ve açı bulmak için gösterdiği uğraş, drone ile sıfıra iniyor. Kolaycılık gibi geliyor bana. Ayrı bir kategori olarak değerlendirilebilir aslında."
Aydın, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan ve dünya şampiyonluğu bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun yer aldığı "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafı seçti.

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Kaynak: AA

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