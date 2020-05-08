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BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ TEMEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHABeykoz'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel son yolculuğuna uğurlandı.

08.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:16
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Beykoz'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel son yolculuğuna uğurlandı.
Beykoz Riva Caddesi üzerinde AK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel yönetimindeki 34 T 9498 plakalı otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Temel için Beykoz Çiftehavuzlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Temel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Tabutun olduğu alan zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle çevrildi. İmam ve görevliler cenazeye gelenleri sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Cenaze namazının ardından Mehmet Temel Anadolu Kavağı mezarlığında toprağa verildi.
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BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ TEMEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beykoz Belediyesi, Mehmet Temel, Beykoz, Güncel, Haber

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