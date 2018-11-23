Beykoz Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Ziyaretleri

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in yer aldığı heyetler gün boyu okulları ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilk Öğretmenler Günü ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay'ı makamında ziyaret eden Başkan Yücel Çelikbilek tüm öğretmenlerin nezdinde kendisine çiçek verdi.

BAŞKAN ÇELİKBİLEK: "ÖĞRETMEN NESİLLERİN SANATKÂRIDIR"

Başkan Çelikbilek: "Öğretmenlerimiz ülkeye faydalı, topluma duyarlı, erdemli ve başarılı nesiller yetiştirirken insana bir sanatkâr inceliğiyle, sabır ve fedakârlıkla emek veriyor. Sizin nezdinizde ilçemizin eğitim hayatına katkıda bulunan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Başkan Yücel Çelikbilek Öğretmenler Günü dolayısıyla Ziya Ünsel Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti. Başkan Çelikbilek ziyaretinde Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuruluşunda görev yapan Japon bilim adamı Prof. Dr. Kohei Kihera'nın da gününü tebrik etti.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, danışmanlardan oluşan heyetler ise gün boyu ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin hatırlarını sordu, baklava ve çiçek sundu.