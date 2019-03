Beykoz Belediyesi'nin Yeni Meclis Binası Hizmete Açıldı

Kaynak: İHA

Beykoz Belediyesi'nin yeni meclis binası, törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Yücel Çelikbilek, "Buranın bir sevgi binası olmasını istiyorum" dedi. Yeni meclis binasında ilk kez toplanan Beykoz Belediye Meclisi'nde Başkan Yücel Çelikbilek, meclis üyelerine plaket verdi.Beykoz Belediye Meclisi Hizmet Binası hizmete açıldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek açılış konuşmasında misafirlerini selamladıktan sonra yeni bina hakkında bilgi verdi. Açılış törenine Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, siyasi partilerin temsilcileri ve Beykoz Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Başkan Çelikbilek açılış konuşmasında, "Önceki binamız biraz zayıftı. Sağ olsunlar almıştık, bize verdiler ama durumu biraz haşattı, sıkıntılıydı. Onu yepyeni bir binaya dönüştürmenin heyecanı içindeyim. Bu binada, bundan sonra gelecek olan arkadaşlarım İnşallah bereketli hizmetler yaparlar. Bu binanın bir sevgi binası olmasını istiyorum. Bu binayı tabiri caizse bir sevgi binası, bir hoşgörü binası olarak yapmaya çalıştık. Her tarafında bir güzellik var binamızın. Geldiğiniz zaman göreceksiniz. En üst kata da çıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bina her anlamda, her ihtiyacı karşılayacak şekilde inşa edildi ve İnşallah bu binamız hiçbir eksiği olmadan sizlerle ve Beykoz halkıyla birlikte çok uzun süre ömür sürecek bir bina olacak. Beykoz halkına bu yakışırdı. Böyle bir binayı gerçekleştirmek ve sizlere emanet etmenin hazzını ve tadını yaşıyoruz. Rabbim göreve gelecek olan arkadaşlarıma ve Beykoz halkına ağız tadıyla bu binada Beykoz için hayırlı olan hizmetleri yapmayı nasip etsin. Bütün temennimiz o. Bu binanın içerisinde Beykoz'a hayırlı olan kararlar alınsın meclis olarak. Herkes niyetini ona göre kursun, bu binaya gelirken öyle gelsin. Dedim ya, bu binayı bir hoşgörü binası olarak, insanların birbirlerini sevmek için oturup kalkacakları bir mekan olarak inşa ettik" dedi.Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek ve konukları birlikte çay içtikten sonra toplantı salonuna geçildi. Toplantı salonunda yeni meclis binasının ilk oturumu öncesinde Başkan Yücel Çelikbilek, mevcut dönemde görev yapan belediye meclis üyelerine plaket verdi.İHA'ya konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Yeni belediye meclis binamız, İstanbul'daki belediyeler içerisinde çok özelliği olan bir bina oldu. En az 50 yıl, Beykoz siyasi hayatında ve mahalli idarelerde yer tutacak olan bir meclis binası. Biz şu ana kadar önceki meclisimizde Beykoz için çok güzel kararlar almıştık protokollerle ilgili, imarla ilgili, harcamalarla ilgili. Bu dönem de İnşallah bu meclisimizin, bizim önünü açtığımız imarla ilgili çalışmaları neticelendireceğini ve orada güzel kararlar alacağını ümit ediyorum. Onun dışında da, yine Beykoz halkının beklediği ne tür iyilik varsa, hangi tür kararlar varsa onların alınması noktasında adım atılacağını ve bu binada İnşallah yeni gelecek arkadaşlarımızın çok gayretli olacaklarını düşünüyorum. Onlara lazım olan her şey için ihtiyaçları burada hazırlandı. Dolayısıyla eminim ki bundan sonra da İnşallah bu güzellik devam edecektir." - İSTANBUL