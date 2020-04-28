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Beykoz Belediyesinden, 10 bin aileye gıda yardımı

Beykoz Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda yardımı ulaştırıyor.

28.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:24
Beykoz Belediyesinden, 10 bin aileye gıda yardımı
Beykoz Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda yardımı ulaştırıyor.
Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemek için "Evde Kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıp, evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Ramazanda, sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında temel gıdalardan oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi 10 bin aileye ulaştıran ekipler, yardım paketlerine Kovid-19 ile mücadele sürecine destek vermek için temizlik maddeleri de ekliyor.
Günlük 450 kişilik sıcak yemek dağıtıyor
Ekiplerin hazırladığı yardım paketleri ve sıcak yemekler, görevliler tarafından hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanarak iftardan önce evlere teslim ediliyor.
Beykoz Belediyesi ekipleri, günlük 450 kişilik sıcak yemek dağıtırken, "444 66 61" numaralı Çözüm Merkezi'ne başvuran engelli, yaşlı, hasta, kimsesiz ilçe sakinleri ve maddi imkanı yetersiz aileler yardımdan faydalanabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Beykoz Belediyesi, Evde Kal, Güncel, Haber

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