Beykoz Belediyesinden Evlere Temizlik ve Tadilat Hizmeti

16 Kasım 2018 Cuma 10:13



16 Kasım 2018 Cuma 10:13

Beykoz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerine temizlik, bakım ve onarım hizmeti veriyor.Beykoz Belediyesi, yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara, engellilere, hasta ve dezavantajlı ilçe sakinlerine evde temizlik hizmeti veriyor. Beykozluların ücretsiz olarak yararlandığı bu hizmet için 7 kişiden oluşan iki ekip, vatandaşların bildirdiği ya da Beykoz Belediyesinin tespit ettiği evlere gidiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla verilen hizmetle her ay 100 hane düzenli olarak ziyaret ediliyor. Beykoz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor. Temizlik sırasında camlar siliniyor, mutfak, banyo yıkanıyor, koltuklar temizleniyor, evin ortamı toparlanarak çöpler atılıyor, evin varsa boya bakım onarım ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm malzemelerin belediye görevlileri tarafından getirildiği evler birkaç saat içinde temizleniyor.Evde temizlik hizmeti yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle hanenin hijyen koşullarını sağlamakta desteğe ihtiyacı olan 65 yaş üstü yalnız yaşayan bireyler ve çiftler, engeli ya da kronik sağlık sorunu olan yalnız yaşayan bireyler veya çiftlere veriliyor. Evde temizlik hizmetinden yararlanacak vatandaşlar, Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ikamet adreslerinde yapılan inceleme sonrasında evde temizlik desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler arasından seçiliyor. İncelemede bireyin fiziksel, psiko-sosyal, sağlık durumu, (hanenin hijyen ve temizlik koşullarını sağlamada desteğe olan ihtiyaç derecesi, hanenin hijyen koşulları vb. gibi) değerlendirilip her bir birey hakkında içinde bulunduğu şarta göre karar veriliyor. Evde temizlik hizmeti için Beykoz Belediyesinin 444 66 61 nolu Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabiliyor. - İSTANBUL