Beykoz Belediyesinden Öğretmenler Günü Ziyaretleri

23 Kasım 2018 Cuma 14:49



23 Kasım 2018 Cuma 14:49

Beykoz Belediyesi ilçedeki öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü baklava ve çiçekle kutladı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in yer aldığı heyetler gün boyu okulları ziyaret etti.Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilk Öğretmenler Günü ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptı. Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay'ı makamında ziyaret eden Başkan Yücel Çelikbilek tüm öğretmenlerin nezdinde kendisine çiçek verdi."Öğretmen nesillerin sanatkarıdır"Başkan Çelikbilek, "Öğretmenlerimiz ülkeye faydalı, topluma duyarlı, erdemli ve başarılı nesiller yetiştirirken insana bir sanatkar inceliğiyle, sabır ve fedakarlıkla emek veriyor. Sizin nezdinizde ilçemizin eğitim hayatına katkıda bulunan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.Başkan Yücel Çelikbilek Öğretmenler Günü dolayısıyla Ziya Ünsel Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret etti. Başkan Çelikbilek ziyaretinde Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kuruluşunda görev yapan Japon bilim adamı Prof. Dr. Kohei Kihera'nın da gününü tebrik etti.Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, danışmanlardan oluşan heyetler ise gün boyu ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin hatırlarını sordu, baklava ve çiçek sundu. - İSTANBUL