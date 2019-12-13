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Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu

İstanbul Beykoz'da bir evde biri erkek biri kadın olmak üzere iki kişinin cesedi bulundu. Cesedi bulunan kişiler için kayıp ilanı verildiği öğrenildi. Araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre ikilinin tüpten sızan gazdan zehirlenme ihtimalinin olduğunu belirtti.

13.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:24

Mahallesi'nde bir evde bir erkek ve bir kadının cesedi bulundu. Ekipler evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

ekiplerinin yaptığı incelemede ölü bulunan F.Ç (47) hakkında iki aydır, V.D. (64) hakkında ise iki gündür kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TÜPTEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER

F.Ç. ve V.D'nin, evde bulunan küçük tüpten sızan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

KOMŞU: İÇERİDE GAZ KOKUSU VARDI

Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, "Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride" dedi.

Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu

Kaynarca, Beykoz, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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