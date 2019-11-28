Haberler » Güncel » BEYKOZ'DA 4 GÜNDÜR AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Haber

BEYKOZ'DA 4 GÜNDÜR AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHABeykoz'da tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün kurtarıldı.

28.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:52BEYKOZ'DA 4 GÜNDÜR AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

'da tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün kurtarıldı.

Yalıköy'de bir kedi tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gün boyunca mahsur kaldı. 3 gün boyunca vatandaşların ihbarları üzerine mezarlığa gelen itfaiye ekipleri, saatlerce mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı fakat çalışmalar sonuçsuz kaldı. 4. Günün sabahında ihbar üzerine tekrar olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına gönderildi. Mahalle esnaflarından olan Miraç Arman, "4 gün önceydi kedi ağaca çıkmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler ilk gün 3 saat bir çalışma yaptılar indiremediler. Bir gün sonra yine geldiler, 3 saat çalışma yaptılar yine indiremediler. 3. gün, 4. gün artık bugün nihayetinde kediyi indirebildiler sağ salim. Belediyenin hayvan korumayla ilgili bir durumları var herhalde. Kediyi oraya teslim ettiler diye biliyoruz. O kediyi görüyorduk. Zaman zaman mama veriyoruz. Geliyor, gidiyor seviyoruz. Ama son zamanlarda ne olduysa kaçmış oraya gitmiş. Geri dönünce tekrar bakacağız tabi ki" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ağacın bulunduğu tarihi mezarlık

-10 metre yüksekliğindeki ağaç

-Muhabir anons

-Mahalle sakinleri ile röp

-İtfaiyenin mahsur kalan kediyi kurtarma çalışması (cep telefonu görüntüsü)

-Genel ve detay



İtfaiye, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Stoltenberg-Macron basın toplantısı - PARİS
18:23 Ticaret Bakanı Pekcan, Valiliği ziyaret etti
18:22 İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar
18:19 Tarlaya Hint keneviri eken sanığa 4 yıl 2 ay hapis
18:18 Hareket halindeki otomobilden atlayan Faslı genç, öldü
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:26:47