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BEYKOZ'DA 4 GÜNDÜR AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHABeykoz'da tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün kurtarıldı.

28.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12BEYKOZ'DA 4 GÜNDÜR AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

'da tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bugün kurtarıldı.Yalıköy'de bir kedi tarihi mezarlık içinde bulunan 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde 4 gün boyunca mahsur kaldı. 3 gün boyunca vatandaşların ihbarları üzerine mezarlığa gelen itfaiye ekipleri, saatlerce mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalıştı fakat çalışmalar sonuçsuz kaldı. 4. Günün sabahında ihbar üzerine tekrar olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına gönderildi. Mahalle esnaflarından olan Miraç Arman, "4 gün önceydi kedi ağaca çıkmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler ilk gün 3 saat bir çalışma yaptılar indiremediler. Bir gün sonra yine geldiler, 3 saat çalışma yaptılar yine indiremediler. 3. gün, 4. gün artık bugün nihayetinde kediyi indirebildiler sağ salim. Belediyenin hayvan korumayla ilgili bir durumları var herhalde. Kediyi oraya teslim ettiler diye biliyoruz. O kediyi görüyorduk. Zaman zaman mama veriyoruz. Geliyor, gidiyor seviyoruz. Ama son zamanlarda ne olduysa kaçmış oraya gitmiş. Geri dönünce tekrar bakacağız tabi ki" dedi.



İtfaiye, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA

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