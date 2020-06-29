BEYKOZ'DA 40 BİN ADET SAHTE ARAÇ FİLTRESİ ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHABeykoz'da polis ekipleri üretim yapılan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda 40 bin adet sahte araç filtresi ele geçirdi.

29.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:16
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Beykoz'da polis ekipleri üretim yapılan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda 40 bin adet sahte araç filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda sahte araç filtresi üretimi yapılan 3 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Beykoz Polonezköy Yolu üzerinde imalathane olarak kullanılan bir depoya giren ekipler, satışa hazır halde bulunan binlerce hava, yağ ve yakıt filtresi ele geçirdi. 3 ayrı depoda toplam 40 bin sahte araç filtresi olduğu tespit edildi. Öte yandan, üretilen sahte filtrelerin üzerlerine çeşitli araç markalarının etiketlerinin yapıştırıldığı makineler de görüntülendi. Ayrıca filtrelerin bir kısmı ise 4 ayrı kamyona yüklenmiş halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen sahte filtrelerin Milli Emlak Deposu'na gönderileceği öğrenildi. BEYKOZ’DA 40 BİN ADET SAHTE ARAÇ FİLTRESİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Beykoz, Güncel, Haber
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