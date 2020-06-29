Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi

Beykoz'da 3 ayrı adrese düzenlenen baskında 40 bin sahte araba filtresi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

29.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:42
Beykoz'da 3 ayrı adrese düzenlenen baskında 40 bin sahte araba filtresi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde taklit ürünlerin üretim, satış ve dağıtımının engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Beykoz'da 1'i imalathane 2'si de depo olarak kullanılan adresleri takibe aldı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda çeşitli markalara ait yaklaşık 40 bin sahte hava, yağ ve mazot filtresi ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin iş yerlerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Beykoz’da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Beykoz, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? Sağlık
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, ’Polis çağırmayın’ teklifinde bulundu 3. Sayfa
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Son Dakika: Türkiye’de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Adana’da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak Spor
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda’ya sosyal medyada tepki gösterdi Spor
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim’e akın etti Güncel
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kağıthane’de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Güncel
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Haberler››3. Sayfa››Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:52: Son dakika haberleri! Nevşehir'de 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı - Haberler 16:52: EGM'den Bursa'da maskesiz sınava giren genç kızla ilgili açıklama - Haberler 16:52: Nevşehir'de karısını bıçaklayan adam tutuklandı - Haberler 16:52: TBMM Başkanı Şentop, büyükelçilerle Asya zirvesi düzenledi - Haberler 16:50: İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı - Haberler 16:22: Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:22: Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu - Haberler 15:16: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? - Haberler 20:28: Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu 19:10: Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti