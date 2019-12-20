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Beykoz'da 5 kilo ambalaj atığına 1 ekmek kampanyası

Beykoz Belediyesi'nin "sıfır atık" hedefiyle geliştirdiği "Ekmeğini Çöpten Çıkar" projesi devam ediyor.

20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:24 Beykoz'da 5 kilo ambalaj atığına 1 ekmek kampanyası
Beykoz Belediyesi'nin "sıfır atık" hedefiyle geliştirdiği "Ekmeğini Çöpten Çıkar" projesi devam ediyor.
Ortaçeşme Meydanı'na kurulan atık getirme merkezine kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklarını getiren vatandaşlar her 5 kilogramlık atık için Halk Ekmek'ten 1 ekmek alabiliyor.

İlçe genelinde atık yönetimi bilinci oluşturan proje öncesinde çevre mühendisleri, Ortaçeşme Mahallesi'ndeki evleri, okulları, kursları ve kahvehaneleri tek tek dolaşarak vatandaşlara projenin işleyişi, faydaları ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgi veriyor.
"Atma Ayır!" sloganıyla uygulanan projede vatandaşlar, kullandıkları ürünlerin ambalajlarını çöpten ayrı biriktiriyor. Biriktirilen ambalajlar proje kapsamında kurulan atık getirme merkezindeki personele teslim ediliyor. Teslim edilen atıklar görevlilerce tartılıyor. Buna göre belediye görevlilerinin vatandaşa dağıttığı akıllı kartlara puan yükleniyor. Bu kartlardaki puan karşılığında vatandaş halk ekmekten ekmek alabiliyor.
Atık getirme merkezi, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Beykoz Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel

Kaynak: AA

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