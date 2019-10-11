Haberler » 3. Sayfa » Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.10.2019 19:03Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı
Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen şahıs, yanında getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Çavuşbaşı, Sekreter, Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:52 Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı
19:56 Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
19:36 At arabası dereye uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
19:40 Sınıra tank ve komando sevkiyatı
19:34 Hatay iki gurup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
19:32 Lastiği patlayan patates yüklü tır köprüde asılı kaldı
19:30 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
11.10.2019 20:03:37