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Beykoz'da balıkçılar sahile akın etti

İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava öncesinde vatandaşlar Boğaz'da balık tuttu.

04.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:36Beykoz'da balıkçılar sahile akın etti
'da beklenen yağışlı ve soğuk hava öncesinde vatandaşlar Boğaz'da balık tuttu.

Güzel havanın da etkisiyle Çubuklu- arasındaki sahile gidenler, denize olta salladı.

Amatör balıkçı Gökmen Kanberoğlu, "İstavrit kıyıya vurdu. Balık olarak da istavrit zamanı zaten." dedi.
Kanberoğlu, "Maşallah attığımız olta boş gelmiyor. Bir haftadır istavrit balığı çok güzel av veriyor. Bu sene balık çok az oldu, balığa hasret kalmıştık. İstavrit yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.
Sahilde balık tutan Murat Karakaya ise "Çok güzel ve bol miktarda istavrit var." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İstanbul, Kanlıca, Güncel

Kaynak: AA

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