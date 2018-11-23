Beykoz'da Bıçakla Dehşet Saçmıştı, Tahliye Kararına Savcılık İtiraz Etti

23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına savcılık itiraz etti.Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına savcılıktan itiraz geldi.Konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, söz konusu yaralama olayının ardından Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı.Mağdur İbrahim Aktürk'ün mahkemeye dilekçeyle başvurarak Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiği kaydedilirken, adli tıp raporunda mağdurun hayati tehlike geçirmiş olduğunun belirtilmesi, darbe sayısı ve suç işlendiği esnada kesici alet kullanılması gerekçe gösterilerek dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği vurgulandı.Sanık avukatının dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi kararına itiraz etmesi üzerine dosyanın yeniden Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği bilgisine yer verildi. Beykoz 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Eylül 2018 tarihinde, mevcut delil durumu, ceza miktarı, kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdiği ve sanığın Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildiği kaydedildi.Açıklamada, "Sanık hakkındaki tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme aşamasında bulunduğu, sanık hakkındaki yargılamanın halen devam ettiği kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL