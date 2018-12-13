Beykoz'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 10:55



13 Aralık 2018 Perşembe 10:55

Beykoz'da konakta yaşayan bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi Muhacirler Sokak'taki iki katlı ahşap konakta yaşayan Mehmet Ali Mert'in (69) yakınları, sabah saatlerinde eve geldi.Mert'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Mert'in hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Ali Mert'in, ısıtıcıdan kaynaklanan dumandan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.