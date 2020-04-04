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BEYKOZ'DA BİR OTOMOBİL DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜ KADINI DALGIÇ KURTARDI

BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde sürücüsü A. Ç.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçtu.

04.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:56
BEYKOZ Kanlıca Sahili'nde sürücüsü A. Ç.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçtu. Şans eseri o sırada sahilde bulunan bir dalgıcın yardımıyla otomobilden çıkartılan A. Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kanlıca'da meydana geldi. İddiaya göre Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. O esnada sahilde otomobilleriyle geçen Adem Saraç, Ufuk Saraç ve arkadaşları, yardım etmek için durdu. Dalgıç olduğu öğrenilen Ufuk Saraç denize atlayarak batmakta olan otomobilin içerisinden A. Ç.'yi çıkararak kendi otomobillerine götürdü. Görgü tanıkları durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen A. Ç., olay yerine gelen ambulansa güçlükle taşındı.
'DENİZE UÇTUĞUNU GÖRÜNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"
Görgü tanığı Adem Saraç, 'Sahilde dolaşıyorduk. Arabanın denize uçtuğunu gördük. Denize uçtuğunu görünce de yardımcı olmaya çalıştık. İçinde bir kişi vardı kadın. Onu kurtardık. Arabada denize akıntıda gitti. Bizim arkadaş sağ olsun hemen atladı denize. Tam araç batarken aldık kurtardık. Arkadaşım eski dalgıç. Üşümüştü arabada ambulansın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. BEYKOZ’DA BİR OTOMOBİL DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜ KADINI DALGIÇ KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Halide Edip, Kanlıca, Güncel

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BEYKOZ'DA BİR OTOMOBİL DENİZE UÇTU, SÜRÜCÜ KADINI DALGIÇ KURTARDI
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