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Beykoz'da demirli geminin kaptanının koronavirüsten öldüğü iddia edildi

İstanbul Beykoz'da demirli halde bulunan Feng De Hai isimli geminin Çinli kaptanı hayatını kaybetti. Kaptanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.

29.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:33

İstanbul Beykoz 'da demirli halde bulunan Hon Kong bandıralı Feng De Hai adlı gemide hareketli saatler yaşandı. Kaptanlarının cansız bedenini bulan mürettebat, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Çinli kaptanın benini cansız halde buldu.

Çinli kaptanın ölüm nedeni olarak, korona virüs veya sıtma gösterilirken, kesin ölüm nedeninin henüz belli olmadığı aktarıldı. Söz konusu gemiden çekildiği iddia edilen bir fotoğrafta kapatanın tabutunun virüse karşı özel korumalı kıyafetlerle alındığı görülüyor.

Beykoz'da demirli geminin kaptanının koronavirüsten öldüğü iddia edildi

Gine'nin başkenti Konakri'den kalktığı belirtilen geminin Ukrayna'ya doğru hareket ettiği öğrenildi. Gemi, resmi verilerde toplu taşıyıcı olarak gözüküyor.

Öte yandan geminin bu sabah saatlerinden itibaren Ukrayna'ya hareket ettiği tespit edildi.

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Beykoz’da demirli geminin kaptanının koronavirüsten öldüğü iddia edildi
Etiketler: İstanbul, Beykoz, Güncel

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