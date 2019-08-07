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Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi.

07.08.2019 01:04 Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek. Özyurt'un ailesi ve akrabalarının Çubuklu Sahilinde bekleyişi sürüyor.


- İstanbul

Mustafa Özyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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