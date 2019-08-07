Haberler» Güncel» Haber

Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi.

07.08.2019 03:08 Beykoz'da denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
BEYKOZ Çubuklu Sahilinde Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Sanli (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı. Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden devam edecek. Özyurt'un ailesi ve akrabalarının Çubuklu Sahilinde bekleyişi sürüyor.


- İstanbul

Mustafa Özyurt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:09   Konya'da komşuların silahlı kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
04:09   Konya'da komşuların silahlı kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı
03:35   Ürdün ile Katarlı yetkililer askeri işbirliğini görüştü
03:29   Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
03:26   Bolu'da balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
03:25   Avustralya'da küçük uçak düştü: 1 ölü
03:20   Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu