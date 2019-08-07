Haberler» Güncel» Haber

Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.

07.08.2019 12:48
Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre dün, serinlemek için arkadaşıyla birlikte Çubuklu'da denize giren Özyurt ile arkadaşı Caner Şanlı boğulma tehlikesi geçirdi.
Sahilde durumu gören vatandaşlar denize atlayarak, Caner Şanlı'yı kurtardı, ancak Mustafa Özyurt gözden kayboldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler arama çalışmaları başlattı. Ancak dün bir sonuç alınamayınca aramaya ara verildi.
Sahil Güvenlik ekipleri bugün yeniden denizde kaybolan Mustafa Özyurt'u arama çalışması başlatırken, Özyurt'un yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor.

Mustafa Özyurt, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:59   'Otobüse binerken yangın alarm sistemini sorun'
13:58   Tarihi Erzurum Kongresi kararları 100 yıl sonra yeniden ilan edildi
13:58   "Bağcılar'da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı
13:58   İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı
13:58   Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere "cep telefonu" uyarısı
13:57   Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
13:57   Bitlis POMEM'de mezuniyet sevinci