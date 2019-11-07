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Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı

Beykoz Sahili'nde denize düşen yavru kedi, çevredeki vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

07.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:18 Beykoz'da denize düşen kedi kurtarıldı
Beykoz Sahili'nde denize düşen yavru kedi, çevredeki vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarihi Paşabahçe Vapuru'ndan bir yavru kedinin denize düştüğünü gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kedinin kurtarılması için vatandaşlar ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Uğraşlar sonucu vücuduna ip geçirilerek denizden çıkarılan kedi, vapur içerisine alınarak kurulandı.
Kedi, bakımlarının yapılması için Beykoz Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Paşabahçe, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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