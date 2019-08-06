Haberler» 3. Sayfa» Haber

Beykoz'da denize giren genç kayboldu

Beykoz'da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde boğulmaya başladılar.

06.08.2019 16:30 Beykoz'da denize giren genç kayboldu
Beykoz'da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.'yi kurtarsa da Mustafa Ö. dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdiler. Gençler bir süre sonra denizde boğulmaya başladılar. Durumu fark eden Mehmet Yaşat Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi. Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.'yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu. Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu. - İSTANBUL

Mehmet Yaşar, Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:14   Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
18:13   Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi
18:10   Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
18:07   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
18:04   Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
18:04   Doktora bıçaklı saldırı
17:58   Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü