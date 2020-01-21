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Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

21.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:03
'da, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal T'nin kullandığı 34 SB 1038 plakalı tır, Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva Kavşağı yakınında kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri aşan tır, 10 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Kazada, tırın sürücüsü aracında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırın, sürücüsünün uykusuzluğu nedeniyle kontrolden çıkarak dereye uçtuğu iddia edildi.
Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Beykoz, Selim, Güncel

Kaynak: AA


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