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Beykoz'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Beykoz Belediyesince ilçedeki bazı derneklerin de desteğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

03.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:54Beykoz'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Belediyesince ilçedeki bazı derneklerin de desteğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, otistik çocukların halk oyunları gösterisiyle başladı.

Ayetullah Keser Eğitim Okulu ve Beykoz Özel Eğitim Meslek Okulu'nun yanı sıra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi, Beykoz Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ben de Varım Derneği ile Engelsiz Umutlar Derneğinin desteklediği organizasyonda, "Beykoz Belediyesi Sizinle" adlı film izletildi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, burada yaptığı konuşmada, "Biz yaptıklarımızı kendi imkanlarımızla değil Beykozlunun imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Asıl teşekkürü onlar hak ediyor. Bu yetkiyi mutluluğu arttırmak için kullanacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu engelli vatandaşların oluşturduğunu hatırlattı.

Bozbay, "Beykoz'da 41 bin 500 öğrencimiz arasında hafif düzeydeki engelli öğrencilerimizi de sayarsak bine yakın öğrenci engelli kategorisinde. İki tane özel eğitim okulumuz var. Özel eğitim alanında yetişmiş öğretmen sayımız çok az, alanında mezun olanlar özel alanlarda istihdam edilmeyi tercih ediyorlar. Okullarımızda öğretmen ve velilerimizin gözetiminde ulaşımı devletimiz ücretsiz sağlıyor. Özel eğitim alt sınıflarımız var. Normal bir sınıf olmaktan öte özel bir donanıma kavuşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Engelli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı etkinlik, sanatçı Erol Aydoğan konseriyle sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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