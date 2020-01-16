Haberler » Güncel » Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haber

Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

BEYKOZ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

16.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:36
BEYKOZ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.
'da 24 Ekim'de Görele Mahallesindeki bir evden 155 bin lira, 20 Aralık'ta ise Yavuz Selim Mahallesindeki bir iş yerinden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Mağdurların başvurması üzerine, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kiralık bir araçla hırsızlık yapacakları yerlere gittiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, T. (21), Uğurca E. (21), İbrahim G. (21) ve Enes K. (20)'yı Sultanbeyli'deki evlerinde 7 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, inci kolye, 5 kol saati, kapüşonlu kazak ve şapka ele geçirdi.
Şühpeli Emrah T.'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Uğurca E.'nin uyuşturucu madde kullanma, 17 hırsızlık, mala zarar verme, 4 yaralama, hakaret ve kapkaç suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden İbrahim G.'nin ise 5 uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme, 10 hırsızlık ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu tespit edilirken, Enes K.'nın 3 hırsızlık, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlalinden suç kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Emrah T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğurca E., İbrahim G. ve Enes K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beykoz'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Beykoz, Emrah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12  Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (8) - Haber
14:12  Zimbabveli piskopos, devleti 700 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı - Haber
14:11  Avrupa Birliği'nden Teşvik Almak için 5 Gereklilik - Haber
14:10  Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı - Haber
14:06  "Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" kitabı yayınlandı - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
09:47  Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Haber
09:17  Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Haber
09:03  Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Haber
16.01.2020 14:13:06