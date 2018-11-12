Beykoz'da Freni Boşalan Kamyon Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Beykoz
'da freni boşalan kamyon ortalığı sava alanına çevirdiFreni boşalan kamyon önce park halindeki araçlara çarptı sonra da kuyumcuya girdiKazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı
İSTANBUL - Beykoz'da freni boşalan bir kamyon önce otomobillere çarptı daha sonra da kuyumcu dükkanına girdi. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay Çavuşbaşı
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde meydana geldi. Rampa aşağı inen bir yük kamyonunun freni boşalınca kontrolden çıktı ve park halindeki bazı araçlarla seyir halindeki bir araca çarptı. Son olarak bir kuyumcu dükkanına giren kamyon çevredekilere kabus yaşattı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.Kaza sırasında kuyumcuda çalışan Taha Deniz, "Dükkandaydık çalışıyorduk. Normalde oturuyorduk. O anda araç çarpma sesi geldi. Baktık araç üzerimize geliyor can havliyle kendimizi yere attık" dedi. Arabası ile seyir halindeyken kazayı yaşayan Halim Eker ise, "Ben yavaş yavaş seyir halindeydim. Oradan geldi ve üç tane arabaya vurdu. Daha sonra da benim kullandığım araca çarptı. Neyse ki yara almadan kurtulduk" şeklinde konuştu.
Beykoz
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:10