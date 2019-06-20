20.06.2019 12:44
Haberler»Güncel»Haber

Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı

Beykoz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı, vatandaşların yardımına ekipler yetişti.

Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sokaklar yağmur suları altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu HisarıGöztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.

Olayın şokunu yaşayan araç şoförü; "Suyu burada fark etmedim. Su biz orada kaldığımızda bu kadar yoktu.Araçstop etti çıkamadık. Aracın üstüne çıktık. Bir kamyonet geldi sağ olsun kamyonetin üzerine çıktık, çıkardı bizi. Belediyeyi aradık, gelmedi aracı aldık oradan. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah. Aracın içinde 4 kişi vardı" dedi.

Aracın çekilmesinin ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Kaynak: DHA
Beykoz,3. Sayfa,Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:06Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı
14:06Adını duyan sevince boğuldu
14:06Kastamonu'da Kefeli Yokuşu geçit vermiyor
14:06GÜNCELLEME - İdlib'e hava saldırısı: 14 ölü
14:05"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"
14:05FETÖ'nün örgüt evlerine operasyon: 4 gözaltı
14:0524 mültecinin can verdiği tekne kazasının davası sürüyor