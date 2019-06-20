Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı

Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sokaklar yağmur suları altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu HisarıGöztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.

Olayın şokunu yaşayan araç şoförü; "Suyu burada fark etmedim. Su biz orada kaldığımızda bu kadar yoktu.Araçstop etti çıkamadık. Aracın üstüne çıktık. Bir kamyonet geldi sağ olsun kamyonetin üzerine çıktık, çıkardı bizi. Belediyeyi aradık, gelmedi aracı aldık oradan. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah. Aracın içinde 4 kişi vardı" dedi.

Aracın çekilmesinin ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.